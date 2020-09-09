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Aktüel Adalet Bakanı Gül'den imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki:
Aktüel

Adalet Bakanı Gül'den imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki:

"Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 00:05:12 -
Adalet Bakanı Gül'den imam hatiplilerle ilgili sözlere tepki:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yazar Erol Mütercimler'in bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Gül, "Okul sıralarında inancına, toprağına, milletine bağlı erdemli dostlar biriktirdik. Dün olduğu gibi bugün de imam hatiplerimiz ve tüm okullarımızda pırıl pırıl evlatlarımız yetişiyor. Geleceğimiz gençlerimiz, art niyetli çirkin genellemeleri değil, övgü sözlerini hak ediyor." değerlendirmesini yaptı.

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