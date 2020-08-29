Adalet Bakanı Addulhamit Gül'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Akdeniz'de en uzun kıyısı olan Türkiye'nin içinde bulunmadığı herhangi bir anlaşmanın uluslararası hukukta hiçbir geçerliliği yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin tarihin en şanlı istiklal mücadelesini yediden yetmişe verdiğini, kurtuluşun ve kuruluşun en büyük zaferini 30 Ağustos'ta elde ettiğini belirtti.

Malazgirt'te 26 Ağustos 1071'de başlayan kutlu yürüyüşün onurlu erlerinin ve Sultan Alparslan'ın torunlarının, esareti kabul etmeyeceğini bir kez de Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da haykırdığını ifade eden Gül, bu büyük zaferle Türkleri tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı, mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde hiçbir şartta bağımsızlık ve hürriyetten ödün verilmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edildiğini kaydetti.

Tek hedefin, bin yıldır Anadolu topraklarında sürdürülen birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içinde Cumhuriyeti daha da güçlendirmek ve millete hakkıyla hizmet etmek olduğunu vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye, bölgesinin istikrar unsuru olarak, küresel barışa katkı veren büyük ve güçlü bir ülke haline gelmiştir. Şunu herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti devleti kara, hava, uzay ve deniz sahalarıyla bölünmez bir bütündür. Bu bütünlüğü tehlikeye sokabilecek her türlü girişime karşı devlet ve millet olarak 30 Ağustos ruhuyla her zaman teyakkuzdayız. Akdeniz’de en uzun kıyısı olan Türkiye’nin içinde bulunmadığı herhangi bir anlaşmanın uluslararası hukukta hiçbir geçerliliği yoktur. Mavi Vatan'da, ülkemizin hak ve egemenliğini içeren deniz alanlarının tümünde askeri ve stratejik her türlü faaliyeti sürdürmekte kararlıyız. Uluslararası hukuka uygun olarak başlattığımız arama faaliyetlerimizin, Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz kaynağıyla da semeresini vermesi, bu konudaki ısrarımızda ne kadar haklı olduğumuza da göstermiştir. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu kutlu vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarını saygı, şükran ve rahmetle yad ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum."

