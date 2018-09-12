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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den MİT operasyonuna ilişkin açıklama: Başarılı bir operasyon olmuştur

Bazı ziyaretler için geldiği Konya'da, MİT'in operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinden getirilmesine ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Başarılı bir operasyon olmuştur" dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 16:20
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den MİT operasyonuna ilişkin açıklama: Başarılı bir operasyon olmuştur

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in, MİT'in operasyonuyla Suriye'nin Lazkiye kentinden getirilmesine ilişkin, "Başarılı bir operasyon olmuştur. Devletimiz, suçlu neredeyse, hangi terör örgütü ise sonuna kadar elbette takibini yapacak ve bağımsız yargıda hak edene hak ettiği cezayı verecektir." dedi.

Gül, bazı ziyaretler için geldiği Konya'da, Valiliği ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"FAİLLER ELBETTE HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAKTIR"

Bir gazetecinin, MİT'in, 53 vatandaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinden getirmesiyle ilgili sorusu üzerine Gül, şöyle konuştu:

"MİT Başkanlığımızın başarılı bir operasyonu ile Reyhanlı saldırısın faili olarak aranan firari şahıs, Türkiye'ye getirildi ve yargı organlarına teslim edildi. Reyhanlı saldırısı bizim canımızı yakan, vatandaşlarımızı kaybettiğimiz acı bir hadiseydi. Bunun üzerine yapılan yargılamada 9 sanık, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. İsmi geçen Yusuf Nazik, firariydi. Bu kişi ile ilgili de Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi ayırma kararı vermişti. 2018/351 esas sayılı dosyada, bu dosyanın görülmesine yönelik bir karar vardı. Yargılama yine aynı karar üzerine 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edecektir. Failler elbette hak ettiği cezayı alacaktır. Başarılı bir operasyon olmuştur. Devletimiz, suçlu neredeyse, hangi terör örgütü ise sonuna kadar elbette takibini yapacak ve bağımsız yargıda hak edene hak ettiği cezayı verecektir."

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 16:20
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  4. Yusuf Nazik
  5. MİT
  6. Lazkiye
  7. Reyhanlı saldırısı

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