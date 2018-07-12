0553 313 94 23

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: NSU davasında karar tam bir hayal kırıklığıdır

Adalet Bakanı Gül, "Almanya'da beş yıldır devam eden NSU terör hücresi davasında dün açıklanan karar tam bir hayal kırıklığıdır." açıklamasında bulundu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:13
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: NSU davasında karar tam bir hayal kırıklığıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü NSU davası kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

"Almanya'da 5 yıldır devam eden NSU terör hücresi davasında dün açıklanan karar tam bir hayal kırıklığıdır." ifadesini kullanan Gül, yargılamanın 8 Türk vatandaşının kanına giren ırkçı terörü aydınlatmaktan çok uzak kaldığını belirtti.

Gül, Türk vatandaşlarını hedef alan Nazi terörünün resmi kurumlardaki izdüşümünün pek çok rapora konu olduğu halde araştırılmadığını, olayın bu boyutunun yargı eliyle karartıldığını kaydetti.

"Kimse NSU örgütünün 3 kişiden oluştuğuna inanmamızı beklemesin. On binlerce sayfa evrak, yüzlerce tanık ve toplam 438 duruşmayla yıllardır devam eden davanın geldiği nokta bu olmamalıydı. Karar, yakınlarını kaybeden insanlarımızın yüreklerindeki ateşi söndürmemiş, daha da büyütmüştür. Konsey üyesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafı olan Almanya'dan beklenen, bazı resmi görevlilerinin de sorumlu olduğu yönünde çok ciddi iddialar bulunan bu cinayetleri etkin biçimde soruşturması ve olayı bütün boyutlarıyla aydınlatmasıdır. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 19:13
  1. Avrupa
  2. Almanya
  3. Dışişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Hainler hak ettiği cezayı buldu
    1. AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak:..
    2. Avrupa'yı temelinden sarsan gelişme!..
    3. Sağlık Bakanlığı'ndan yerli mama..
    4. İran'da su sorunu can aldı
    5. Binali Yıldırım: Bismillah dedik,..
    6. Kastamonu’da silah ve tarihi eser..
    7. Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
    8. Arda'nın annesinden yürek burkan..
    9. Galatasaray genç yıldızı resmen duyurdu
    10. Galatasaray bombayı patlattı!
    11. Elazığspor'da önemli gelişme! Başkan..
    12. 2018 KPSS sınav giriş yerleri belli oldu
    13. 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un kardeşi..
    14. Beşiktaş – Shaktar Donetsk hazırlık..
    15. Erdoğan Poroşenko ile görüştü
    16. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: NSU..
    17. Türkiye'deki iPhone fiyatlarına akıl..
    18. Rusya'dan flaş NATO açıklaması
    19. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    20. Muhammed Ömer Muhtar kimdir?
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!