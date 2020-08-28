Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te incelemelerde bulundu

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Gül, Gaziantep Havalimanı'nda Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Oğuzeli ilçesine geçen Bakan Gül, yapımı devam eden ve tamamlandığında bölgede ilk olma özelliğini taşıyacak olan "Uluslararası Anadolu İmam Hatip ve Proje Anadolu İmam Hatip Külliyesi"ni ziyaret etti.

Gül, külliye içerisinde yapımı süren 32 derslikli 2 imam hatip lisesi, 1 spor salonu, 300 kişilik 3 pansiyon, konferans salonu, kütüphane ve camideki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Projenin Gaziantep'in eğitim ve kültür hayatına büyük katkı sunacağına belirten Bakan Gül, külliye projesine emek verenlere ve hayırseverlere de teşekkür etti.

