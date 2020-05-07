Adalarda maske ve eldiven dağıtımı devam ediyor

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Sosyal medya üzerinden vatandaşlarla görüştü. Başkan Aksoy canlı yayında Adalar da bu güne kadar 30 bin maske, 10 bin eldiven ve bin adet el dezenfektanı dağıtıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, sosyal medya ve dijital platformlarından gelen vatandaşların sorularını yanıtladı. Akşam düzenlenen programla, sosyal paylaşım sitesinden 4 bin 400 kişi ile canlı yayında buluşan Başkan Aksoy’u vatandaşlar soru yağmuruna tuttu.

Kendisine gelen tüm soruları cevaplayan Başkan Aksoy, Marmara Adasında Vefa Sosyal Destek Grubunun, 30 belediye personeli ve çok sayıda gönüllünün yer aldığı yardım ekibiyle, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ile 20 yaş altı bine yakın vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi bin aileye gıda yardım paketlerinin dağıtıldığını ifade eden Başkan Aksoy, 300 vatandaşa market alışveriş çeklerinden verildiğini belirtti.

Korona virüs salgını önlemlerine belediye olarak önemli desteklerde bulunulduğu bilgisi veren Başkan Aksoy, Marmara merkez ve bağlı tüm mahallelerde yaşayan halka 30 bin adet yüz koruyucu maske, 10 bin adet eldiven ile bin civarında el dezenfektanı teslim edildiğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, programda yaptığı açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Sahipsiz sokak hayvanları her gün düzenli olarak besleniyor. Çöp konteynırları 15 günde bir dezenfekte edildiği gibi ayrıca kurum ve kuruluşlar devamlı olarak dezenfekte ediliyor. Belediyeden işyerlerinin dezenfekte edilmesini isteyen işyeri sahiplerinin talepleri kısa sürede yerine getiriliyor. Evlerinden dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşların kullanabilmeleri için ilçemizin belirli noktalarına el dezenfektanları yerleştirdik” dedi.