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Sosyal Medya Adalar Vapuru'nun korkutan anları
Sosyal Medya

Adalar Vapuru'nun korkutan anları

Yeniakit Publisher
2024-01-13 11:13:00 - 2024-01-13 11:13:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. Beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlerdir uyarı üstüne uyarı yapılıyordu. Beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi. Etkili olan soğuk havanın ardından yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kartal'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Öte yandan olumsuz havanın etkili olduğu İstanbul'da bugün Adalar vapuruna ait görüntüler gündem oldu.

Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı üstüne uyarı yapılmıştı. Son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

 

Yakacık Mahallesi, Aydos Ormanı bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Aydos Yolu'nda trafik oluştu. Öte yandan İstanbul'daki şiddetli rüzgarda Adalar vapurunun denizdeki dalgalar arasında ilerlediği ana ait görüntüler gündem oldu.

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