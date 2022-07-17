Acun'un parlattığı Turabi'den çok tehlikeli adım! "Yılanın başı küçükken ezilsin"

Acun Ilıcalı'nın skandal yarışması Survivor'da birinci olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı kendi yarışma programını hazırlayacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı'ya rakip olacağını duyuran Çamkıran, yarışmayla ilgili sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

"Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak"

Son olarak The Challenge: War of the Worlds isimli yarışmada birinci olan Turabi Çamkıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarışmada yenilecek herzeleri paylaşarak, "Yarışlardan 10,000,000$ daha kazanıp kendi yarışmamı yapacağım. Kavga, gürültü, küfür, kıyamet her şey serbest olacak. Düzgün insan ayakları yapanlar ceza alacak. Oylama ile elenen kişi, istediği herhangi birini seçip, son bir eleme oyunu oynayacak, kaybeden eve gidecek" ifadelerini kullandı.

"Yılanın başı küçükken ezilsin" atasözünü hatırlatan ve engellenmesi gereken yarışmada Survivor'ı kazanan isimlerin onur konuğu olacağını söyleyen Çamkıran, paylaşımlarına şöyle devam etti:

"İsteyen bütün Survivor şampiyonları onur konuğu olacak yarışmanın. Şampiyonlardan isteyen olursa da yarışmanın yorumcuları olacak. Şampiyonların yorumcu olması kadar güzel bir şey daha olamaz. Zaten anca şampiyon olmuş kişiler nasıl şampiyon olunacağını anlatabilir."

Skandalların platformu Netflix'e başvurdu

Büyük ödülün 10 milyon TL olacağı yarışma için Netflix'le görüşmeye çalıştığını da söyleyen Turabi Çamkıran, "Şu an yarışmaya kimlerin katılmak için mesaj attığını söylesem ortalık yıkılır. Netflix'ten de ses yok. Herhalde kredi çekmek için bankalara gidebilirim. Tahmin ettiğimden de erken olabilir bu iş" ifadelerini kullandı.