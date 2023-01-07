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Spor Acun'dan yine sürpriz bir atak daha! İlginç karar...
Spor

Acun'dan yine sürpriz bir atak daha! İlginç karar...

İngiltere Championsip ekiplerinden Hull City'i satın alan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda taraftarı deplasman maçlarına ücretsiz olarak götürme jestiyle büyük alkış toplarken, İngiltere'de çokça konuşulmuştu. Başkan Ilıcalı, şimdi de kadroya yaptığı bir takviyeyi daha resmen açıklayarak taraftarını bir kez daha sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 13:38:00 - 2023-01-07 13:38:15
Acun'dan yine sürpriz bir atak daha! İlginç karar...

İngiltere Championsip ekiplerinden Hull City'i satın alan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda taraftarı deplasman maçlarına ücretsiz olarak götürme jestiyle büyük alkış toplarken, İngiltere'de çokça konuşulmuştu. Başkan Ilıcalı, şimdi de kadroya yaptığı bir takviyeyi daha resmen açıklayarak taraftarını bir kez daha sevindirdi. 

Acun Ilıcalı'ının sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Süper Lig'de Fenerbahçe başta olmak üzere Türkiye'den yaptığı birçok transferle kadrosunu güçlendirmişti.

Ligin 26 haftası geride kalırken, topladığı 33 puanla 15. sırada yer alan Ilıcalı'nın ekibi bir transferi daha resmen açıkladı. Championship ekibinden yapılan resmi açıklamada Brighton forması giyen Aaron Connolly'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıklandı.

22 yaşındaki forvet oyuncusu, sezonun ilk yarısını Venezia'da geçirdi. Aaron Connolly, 5 maçta herhangi bir skor katkısı sağlayamadı. Aaron Connolly'in Brighton ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

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