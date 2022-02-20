  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Acun trilyonluk tazminat ödeyecek!
Medya

Acun trilyonluk tazminat ödeyecek!

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranında yayınladığı Survivor All Star'da sakatlanan Atakan Işıktutan'ın omzunda kalıcı hasar kalabileceği açıklandı. Hukukçular, Işıktutan'ın omzunda kalıcı hasar tespit edilirse, yarışma için gerekli tedbirlerin alınmaması sebebi ile Acun Ilıcalı'nın trilyonluk tazminat ödeyebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-20 22:13:00 - 2022-02-20 22:22:04
Acun trilyonluk tazminat ödeyecek!

 Yeniakit.com.tr 

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında yayınlanan Survivor All Star'da yarışırken omzundan sakatlanan Atakan Işıktutan'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

Kalıcı hasar olabilir!

Ilıcalı, Işıktutan'a ilişkin açıklamasında, sağlık raporunu beklediklerini belirterek, "Atakan'ın sakatlığı geçse bile kalıcı hasara yol açabilecek bir durum var. Doktorumuzun raporlarını bekliyoruz. Ama bana sorarsanız çok iyimser değilim." dedi.

Trilyonluk tazminata mahkum edilebilir

Yaşanan sakatlığı değerlendiren hukukçular, Atakan Işıktutan'ın omzunda kalıcı hasar tespit edilirse, Acun Ilıcalı'nın yarışma için gerekli tedbirleri almaması sebebi ile trilyonluk tazminata mahkum olabileceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay