Acun, Rıdvan Dilmen ve Fırat Aydınus'u buluşturacak iddiası!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in eski hakem Fırat Aydınus ile birlikte Acun Ilıcalı'nın kanalı Tv 8.5'ta spor programı yapacağı iddia edildi.

RIDVAN DİLMEN'İN YENİ ADRESİ TV 8.5

Rıdvan Dilmen, eski hakem Fırat Aydınus ile birlikte Acun Ilıcalı'nın kanalı Tv 8.5'a geçiyor. Spor programı atağına geçen Ilıcalı, bu iki ismi kadroya katarak sezona etkili bir giriş yapacak.

Haber7.com'a göre; eski MHK tarafından liste dışı bırakılan ancak tekrar hakemliğe geri dönen Fırat Aydınus, Süper Lig'in son hafta maçı olan Karagümrük - Alanyaspor maçıyla hakemlik kariyerini sonlandırmıştı. 48 yaşındaki eski hakem televizyon ekranlarına transfer olmaya hazırlanıyor.

LİSTE DIŞI KALDI, 85 GÜN SONRA DÖNDÜ

Fırat Aydınus, geçen sezonun ortasında Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirilen hakem operasyonunda liste dışı bırakılan isimlerden biriydi. Aydınus, MHK tarafından görevden alındıktan 85 gün sonra göreve geri döndü ve 22 Mayıs 2022 tarihinde yönettiği Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçının ardından hakemlik kariyerini noktaladı.

"FIRAT HOCAM KEŞKE BİZİM KANALIMIZDA ÇALIŞSA"

Futbol dünyası ile çok yakın ilişkileri olan bunun yanı sıra futbol sevgisini Championship ekibi Hull City'i alarak üst bir seviyeye taşıyan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde eski hakem Fırat Aydınus ile bir araya geldi. Ilıcalı, sosyal medya hesabından Aydınus ile berebar çekilmiş fotoğrafını paylaşırken, "Fırat Hocam keşke bizim kanalımızda çalışsa" ifadelerini kullandı.

AYDINUS, DİLMEN, KOSOVA...

Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımının ardından ise bomba bir iddia geldi. Özellikle sosyal medyada yer alan haberlere göre, Fırat Aydınus, Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8.5' kanalında program yapacak.

RIDVAN DİLMEN SEZONU TRT'DE GEÇİRDİ

Rıdvan Dilmen, geride kalan Süper Lig sezonunu TRT Spor'da yayınlanan Yüzde 100 Futbol programında yorumlamıştı. Sezon içinde bazı programlara katılmayan Rıdvan Dilmen'in TRT ile sorun yaşadığı ve programdan ayrılacağı iddia edilmiş ancak Dilmen sezonu TRT'de tamamlamıştı.

DİLMEN VE KOSOVA ESKİ PARTNER

Rıdvan Dilmen ile sunucu Murat Kosova arasındaki birliktelik ise eskiye dayanıyor. Dilmen ve Kosova, Yüzde Yüz Futbol programının NTV ekranlarında yayınlanan ilk döneminde birlikte ekrana çıkmışlar ve uzun süre boyunca ikili olarak programa devam etmişlerdi.

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