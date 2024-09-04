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Spor Acun ne dese kabul etmedi! O isim gitmemek için direniyor
Spor

Acun ne dese kabul etmedi! O isim gitmemek için direniyor

Yeniakit Publisher
2024-09-04 14:09:00 -
Acun ne dese kabul etmedi! O isim gitmemek için direniyor

Kadroda düşünülmeyen isimleri tek tek gönderen Fenerbahçe'de Ryan Kent gitmemek için direniyor.

Yaz transfer döneminin bitmesine artık kısa bir süre kalırken kulüpler oyuncu transfer etmek kadar kadrosunda düşünmediği isimleri de takımdan göndermeye çalışıyor.

KRUNİC VE PERES GİTTİ

Son olarak Rade Krunic ve Luan Peres ile yollarını ayırarak kadrosunda önemli bir boşluk yaratan Fenerbahçe’de bir isim ise bir türlü ikna edilemiyor.

TEKLİFLERİ DÜŞÜNMEDEN REDDEDİYOR

Yaz transfer dönemi boyunca İngiltere, İskoçya, Suudi Arabistan ve Katar’dan pek çok kulübün ilgilendiği Ryan Kent gelen teklifleri düşünmeden reddetti.

Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği ve bunu kendisine açıkça ilettiği yıldız futbolcu oynamayacak olmasına rağmen takımda kalmayı planlıyor.

ACUN ILICALI İKNA EDEMEDİ

27 yaşındaki İngiliz futbolcuyu takımdan göndermek isteyen yönetimde Acun Ilıcalı da kendisiyle bir görüşme yapmış olsada oyuncuyu bir türlü ikna edemedi.

İMZADAN SON ANDA VAZGEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe ve Lazio oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varmış ancak Ryan Kent son anda imzadan vazgeçerek sarı-lacivertlilerde kalmıştı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkan Ryan Kent bu maçlarda 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun lisansı geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında dondurulmuştu.

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