Acun isyan etti! “Böylesi Yunanistan’da bile yok”

Fenerbahçe-Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, karşılaşmada oyunun oldukça fazla durmasına isyan etti. Türkiye'de sık sık oyunun durmasına çözüm önerisi sunan Acun Ilıcalı, TFF'ye seslendi.

Acun Ilıcalı, Beyaz Futbol programında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4-1 yendiği karşılaşmanın ardından konuşan Acun Ilıcalı, Türk futbolunda oyunun durmaması ve hakemlerin konuşulmaması için öneri sundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor! Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim. Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri, koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmamız mümkün mü? Burada kaybedilen sürenin maçın sonuna eklenmesinin bir esprisi yoktur.

2 atak boyunca sahaya alınmasın

Bunun çözümü çok basit. İngiltere'de bir oyuncu için sağlık ekipleri sahaya girerse, sonraki 2 atak boyunca o oyuncu ölse sahaya almıyor hakem. Bunun çözümü var! Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı. Türkiye'de futbol seyredebilirlikten çıktı, bir tek Türkiye'de oluyor bu, Yunanistan'da dahi olmuyor. TFF buna izin veremez!



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