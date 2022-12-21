Acun Ilıcalı'ya şok! Halk resmen tokatladı
TV8’in Acun Medya imzalı günlük dizisi Kadere Karşı reytinglerde yerlebir oldu. Büyük umutlarla başlayan Kadere Karşı final yapan diziler kervanına katıldı.
Sultan isimli bir kadın üzerinden kadın istismarı kullanılarak acıklı yaşam öyküsü anlatan dizi reytinglere yenildi. Kadere Karşı isimli dizinin hangi bölümde sona ereceği belli oldu. 7 Kasım’da yayın hayatına başlayan ve macerası kısa süren Kadere Karşı’nın 40.bölümde bitirilmesi planlanıyor. Kadere Karşı’nın oyuncu kadrosunda Emine Ün, Hakan Erati, Nur Erkul, Gökçem Çoban, Gözde Mukavelat gibi isimler yer alıyordu.
Aynı zamanda senaryosunu da Tunahan Civelek, Serap Özgür Gülin, Hazal Sevim Ünsal, Serhat Erekinci, Berna Eren Kaygun ve Nejdet Erdem’den oluşan 6 kişilik ekip kaleme alıyordu.
Yönetmenliğini Gürcan Mete Şener ile Canan Çelik ikilisinin yaptığı Kadere Karşı reytinglerde hüsrana uğradı. Rakiplerinin gerisinde kalan Kadere Karşı dizisinin yayından kaldırılması kararlaştırıldı.