Acun Ilıcalı'ya reyting şoku! Yayından kaldırılıyor...

Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın başrolünde yer aldıkları Tuzak dizisinden kötü haber geldi. Çarşamba akşamları TV8'de yayınlanan Tuzak dizisi için final kararı verildi ve bu karar, dizi ekibine ilan edildi.

Akın Akınözü ve Bensu Soral ikilisine, oyuncu Talat Bulut da başrolde eşlik ediyordu. Dizide; babasının intikamını almak isteyen bir avukatın hikayesi anlatılıyor.

Akın Akınözü'nün başrolünü Bensu Soral ile paylaştığı Tuzak dizisinden final kararı geldi. TV100'e göre; yapımcılığını Acun Medya ile Fabrika Yapım'ın üstlendikleri dizide beklenen reytingler bir türlü görülmedi. Öyle ki dizinin yayın saati bile değiştirildi. Proje artık çarşamba günleri saat 22.30'da ekranda olacak.

TUZAK FİNAL YAPIYOR

Bu yeni alınan karara rağmen daha sonuç beklenmeden final kararı da verildi ve bu karar, dizi ekibine de ilan edildi. Aytaç Çiçek'in yönetmeni olduğu diziyi, Eylem Canpolat ile Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu kaleme alıyordu.

Dizinin son bölümü 13. bölüm olacak. Projede usta oyuncu Talat Bulut da yer alıyordu.