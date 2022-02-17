Acun Ilıcalı’nın “Yeni Salah”ı elinde patladı!

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Hull City'i satın aldıktan sonra küme düşmeme mücadelesi veren takımını kötü durumundan kurtarmak için kadroya takviye yapma kararı alan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin İranlı genç futbolcusu Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etmişti.

Son iki maçta kadroda yer almadı

Akşam'da yer alan habere göre; Büyük umutlarla sezon sonuna kadar kiralanan Allahyar, 31 Ocak'ta Hull City'ye imza attıktan sonra 5 Şubat'ta Preston, 8 Şubat'ta ise Derby County maçlarında Hull City forması giydi. İranlı futbolcu bu iki maçın ardından oynanan Fulham ve Sheffield United karşılaşmalarında ise kadroda yer almadı. Teknik direktör Şota Arveladze'nin neden böyle bir karar aldığı merak ediliyor.

Hull City'nin 1-0 kaybettiği Preston maçında 6 dakika, 3-1 mağlup olunan Derby County maçında da 25 dakika sahada kalan Allahyar Sayyadmanesh, skora katkı yapamadı.

Acun Ilıcalı: Allahyar yeni Salah olabilir

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, daha önce düzenlediği basın toplantısında Allahyar Sayyadmanesh transferine değinmiş ve İranlı forvet için "Allahyar'a çok inanıyorum. Yeni Salah olabilir" cevabını vermişti.

Allahyar Sayyadmanesh'in kariyeri

Fenerbahçe 2019-20 sezonu başında 753 bin euro karşılığında İstiklal'den kadrosuna kattığı Allahyar Sayyadmanesh'i önce İstanbulspor sonra da Zorya'ya kiralamıştı. Ukrayna ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Allahyar, geçtiğimiz haftalarda sezon sonuna kadar Hull City'ye kiralanmıştı. Zorya formasıyla toplam 50 maça çıkan genç forvet 15 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.