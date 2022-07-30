Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City Championship'e iyi başladı
İngiltire Championship'te 2022/23 sezonunun ilk haftasında Hull City, sahasında Bristol City'yi 2-1'lik skorla yendi.
İngiltere Championship'in ilk haftasında Hull City, sahasında Bristol City ile karşı karşıya geldi.
Yeni transferler 11'de
Hull City'de yeni transferler Tobias Figueiredo, Jean Michael Seri, Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Oscar Estupinan mücadeleye ilk 11'de başladı.
Bristol City, 30. dakikada Andreas Weimann'ın attığı golle 1-0 öne geçerken ilk 45 dakika bu skorla tamamlandı.
Ozan ve Seri ile galibiyet geldi
Karşılaşmanın son bölümüne konuk Bristol City'nin üstünlüğüyle girilirken Hull City, 72. dakikada Ozan Tufan'ın penaltıdan kaydettiği golle skora dengeyi getirdi.
Karşılaşmanın sonuna 6 dakika eklenirken Jean Michael Seri, 90+4'te Hull City'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.
Hull City bu sonuçla sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu ve sezonun ilk maçından 3 puanla ayrıldı.
Hull City, Championship'in ikinci haftasında Preston'a konuk olacak. Bristol City ise Sunderland'i ağırlayacak.