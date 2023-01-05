Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Şimdi ne olacak?

Acun Ilıcalı sezon sonuna dek tüm deplasman maçlarına Hull City taraftarlarını ücretsiz olarak götüreceğini açıkladı. Bir üst lige çıkmak için büyük çaba sarf eden Hull City'nin bu hamlesi taraftarları epey mutlu etti.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'den daha önce görülmemiş bir hamle geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dev kulüp, sezon sonuna kadar deplasman maçlarına taraftarlarını ücretsiz götüreceğini açıkladı.

Bir üst lige çıkmak için yoğun çaba sarf eden Hull City, son 5 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Oynadığı son 2 maçını ise kazanan Hull, Play-Off için 6. sıradaki rakibiyle puan farkını 6'ya indirdi.

Acun Ilıcalı'nın taraftarları ücretsiz olarak deplasman maçlarına götürecek olması taraftarları bir hayli memnun etti. Sosyal medya hesabına birçok olumlu mesaj alan Ilıcalı'nın bu davranışı İngiltere'de büyük takdir topladı.