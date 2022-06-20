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Spor Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan atağı
Spor

Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan atağı

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 23:27:00 -
Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan atağı

Ozan Tufan için Fenerbahçe defteri kapanıyor. Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalan futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer oluyor.

3 yıllık sözleşmeye imza atacak

Sporx'in The Athletic'ten aktardığı habere göre, 27 yaşındaki futbolcu, Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City ile anlaşmaya vardı. Ozan Tufan'ın bu hafta sonu İngiltere'ye giderek yeni takımına katılacağı ifade edildi. Milli futbolcunun sözleşmesinin iki ya da üç yıllık olacağı belirtilirken, alacağı yıllık ücretin ise performansa dayalı olduğu aktarıldı.

Geçen sezon İngiltere'de bulundu

Ozan Tufan, geçen sezon da İngiliz ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olmuş, devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

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