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Spor Acun Ilıcalı'dan büyük ters köşe!
Spor

Acun Ilıcalı'dan büyük ters köşe!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Şota Arveladze'nin görevine son verilmesinin ardından gündeme birçok teknik direktörün ismi düştü. Fatih Terim, Şenol Güneş gibi isimler aday olarak gösterilirken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 11:03:00 -
Acun Ilıcalı'dan büyük ters köşe!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de Şota Arveladze'nin görevine son verilmesinin ardından gündeme birçok teknik direktörün ismi düştü. Fatih Terim, Şenol Güneş gibi isimler aday olarak gösterilirken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Hull City'de peş peşe aldığı mağlubiyetlerin ardından görevine son verilen Şota Arveladze'nin koltuğuna kimin getirileceği büyük merak konusu olmuş durumda. Takımın sahibi Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada kısa süre içinde yeni hocayı duyuracaklarını söylemişti.

İngiliz basını takımın başına geçmesinin en yüksek ihtimalli iki ismin Fatih Terim ve Şenol Güneş'ten birinin olduğunu ifade etmişti. Fakat son günlerde ibre başka bir isme çevrildi.

Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, takımın başına Sergen Yalçın'ı geçirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Beşiktaş'ta yaşadığı şampiyonluğun ardından bir sonraki sezon takımdan ayrılan Yalçın'ın Avrupa'da takım çalıştırma hayalinden dolayı bu anlaşmaya kesin gözüyle bakılıyor.

 

 

 

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