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Spor Acun Ilıcalı şikayetçi oldu, Aziz Yıldırım ifade verdi!
Spor

Acun Ilıcalı şikayetçi oldu, Aziz Yıldırım ifade verdi!

Yeniakit Publisher
2024-07-30 14:51:00 -
Acun Ilıcalı şikayetçi oldu, Aziz Yıldırım ifade verdi!

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamalarındaki ifadeleri nedeniyle Acun Ilıcalı’nın şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi. Yıldırım, ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, yaptığı bir açıklamalarındaki ifadeleri nedeniyle Acun Ilıcalı’nın şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi. Yıldırım, ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı’nın şikayeti üzerine savcılıkta ifade verdi.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Yıldırım’ın, geçen haziran ayında yaptığı açıklamalarındaki ifadeleri nedeniyle ifade verdiği öğrenildi.

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