Acun Ilıcalı ne yapsa olmadı! Ekrana veda edeceği tarih belli oldu
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8'de ekranlara gelen ve reytingleri düşük gelen Tuzak dizisinin final tarihi belli oldu.
Akın Akınözü ve Bensu Soral'lı Tuzak dizisinin planlanan final tarihi merak konusuydu.
Ekran macerasında tv8’de çarşamba günü başlayan dizi son olarak perşembe günleri yayınlanmaya başlanmıştı.
Başta yayından kaldırılması planlanan dizi için devam kararı alınmıştı.
Tuzak için planlanan final tarihi de ortaya çıktı.
Aytaç Çiçek’in yönettiği yönettiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 26. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.
Dizi Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Naz Göktan, İlayda Çevik gibi ülkemizin önde gelen oyuncularını buluşturmuştu.