Acun Ilıcalı görgüsüzlükte zirve yaptı
Türk aile yapısını dinamitleyen yapımlarıyla kamuoyunun tepkisini çeken Acun Ilıcalı, Survivor 2023 isimli rezil projenin ilk fragmanına görgüsüzlüğüyle damga vurdu. Acun, özel uçağı ve ultra lüks spor aracıyla görgüsüzlükte zirve yaptı.
Survivor isimli rezil programın ilk fragmanı yayınlandı.
Görgüsüzlük!
Yarışmayla ilgili tüm detayları yayınlayan Acun Ilıcalı, fragmanı da "İşte Survivor 2023 ilk tanıtımı. Yeni sezon ilk bölümü pazar günü saat 20.00'de TV8'de. Tüm yarışmacılarımıza gönülden başarılar" notuyla paylaştı.
Fragmanda, her yıl programa değişik araçlarla giriş yaparak görgüsüzlükte sınır tanımayan Ilıcalı bu sene de aynı görgüsüzlüğünü sergiledi.
Acun, özel uçağı ve ultra lüks spor aracıyla görgüsüzlükte zirve yaptı.