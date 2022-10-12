Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den o ismi istiyor

Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çaldı ancak bu kez futbolcu transferi için değil. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin scout şefi Şenol Çorlu için harekete geçiyor.

Son durumun bir hafta içinde netliğe kavuşması bekleniyor

Kulübü satın aldıktan sonra Hull City'de köklü değişiklikler hedefleyen Acun Ilıcalı, altyapıda yapılanma için Fenerbahçe'nin oyuncu izleme ekibinin başında yer alan Şenol Çorlu'ya talip oldu. Konuya ilişkin Ajansspor'a konuşan Çorlu, "Ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem" dedi. Ali Koç'tan onay çıkması halinde Şenol Çorlu, Hull City altyapısının başına geçecek. Son durumun bir hafta içinde netliğe kavuşması bekleniyor.

Uzun yıllardır Fenerbahçe'de

Fenerbahçe U21 takımının uzun yıllar teknik direktörlüğünü yapan Şenol Çorlu, son olarak 22 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Fenerbahçe A Takımı'nda görev almıştı. O dönem takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Emre Belözoğlu'nun pro lisansı olmadığı için bu belgeye sahip olan Çorlu, kulübede teknik direktör sıfatıyla yer almıştı. 60 yaşındaki Çorlu, 1984-1991 arasında Fenerbahçe'de futbol oynayıp, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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