  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heyecanlandıran mesaj! Tarih verdi: 30 bin liralık altın 10 bin lira olacak

Putin'in Türkiye teklifine ilk cevap geldi!

Kılıçdaroğlu'nun basın özgürlüğü böyle olur! ABD'deki Türk gazeteciler isyan etti

AK Parti'nin oy oranı açıklandı! "Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyoruz" deyip bombayı patlattı! Birileri düşüp bayılacak

Togg'la ilgili flaş gelişme! Az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu

Ette o iddiayla ilgili flaş açıklama! En yetkili isim, müjdeli haberi duyurdu

Suya indirim yurtdaşı vuruyormuş! 'İmam keçi çaldı' kafası yeniden hortladı

"2-3 kuruş olacak" diyen adamı görün! Mansur'dan "indirimli su vermem" başvurusu

Bu nasıl bir manyaklık? Aşağıdakiler bunu dedi, 7. kattan atladı

Ruhat Mengi yine trollendi! Bu kafayla devam et
Spor Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den o ismi istiyor
Spor

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den o ismi istiyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, Fenerbahçe'nin scout şefi Şenol Çorlu'yu altyapının başına getirmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 21:39:00 -
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den o ismi istiyor

Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City, Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çaldı ancak bu kez futbolcu transferi için değil. İngiliz ekibi, sarı-lacivertlilerin scout şefi Şenol Çorlu için harekete geçiyor.

Son durumun bir hafta içinde netliğe kavuşması bekleniyor

Kulübü satın aldıktan sonra Hull City'de köklü değişiklikler hedefleyen Acun Ilıcalı, altyapıda yapılanma için Fenerbahçe'nin oyuncu izleme ekibinin başında yer alan Şenol Çorlu'ya talip oldu. Konuya ilişkin Ajansspor'a konuşan Çorlu, "Ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem" dedi. Ali Koç'tan onay çıkması halinde Şenol Çorlu, Hull City altyapısının başına geçecek. Son durumun bir hafta içinde netliğe kavuşması bekleniyor.

Uzun yıllardır Fenerbahçe'de

Fenerbahçe U21 takımının uzun yıllar teknik direktörlüğünü yapan Şenol Çorlu, son olarak 22 Nisan-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Fenerbahçe A Takımı'nda görev almıştı. O dönem takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Emre Belözoğlu'nun pro lisansı olmadığı için bu belgeye sahip olan Çorlu, kulübede teknik direktör sıfatıyla yer almıştı. 60 yaşındaki Çorlu, 1984-1991 arasında Fenerbahçe'de futbol oynayıp, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Hull City dibe vurunca taraftar çıldırdı! Acun formül buldu iddiası
Hull City dibe vurunca taraftar çıldırdı! Acun formül buldu iddiası

Spor

Hull City dibe vurunca taraftar çıldırdı! Acun formül buldu iddiası

Hull City'de Acun Ilıcalı kararını verdi!
Hull City'de Acun Ilıcalı kararını verdi!

Spor

Hull City'de Acun Ilıcalı kararını verdi!

Sergen Yalçın, Hull City'ye gidecek mi? En yakınındaki isim cevapladı
Sergen Yalçın, Hull City'ye gidecek mi? En yakınındaki isim cevapladı

Spor

Sergen Yalçın, Hull City'ye gidecek mi? En yakınındaki isim cevapladı

Hull City'de Sergen Yalçın sesleri
Hull City'de Sergen Yalçın sesleri

Spor

Hull City'de Sergen Yalçın sesleri

Acun'un Hull'unu kim kurtaracak?
Acun'un Hull'unu kim kurtaracak?

Spor

Acun'un Hull'unu kim kurtaracak?

Acun'un Hull'unu kim kurtaracak?
Acun'un Hull'unu kim kurtaracak?

Spor

Acun'un Hull'unu kim kurtaracak?

{relation id:1690656 slug:'hull-city-dibe-vurunca-taraftar-cildirdi-acun-formul-buldu-iddiasi'}

{relation id:1690656 slug:'hull-city-dibe-vurunca-taraftar-cildirdi-acun-formul-buldu-iddiasi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23