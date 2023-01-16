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Medya Acun Ilıcalı, eski yarışmacısıyla birbirine girdi!
Medya

Acun Ilıcalı, eski yarışmacısıyla birbirine girdi!

Yaptığı yabancı formatlarla Türk gençliğini zehirlemeye devam eden yapımcı Acun Ilıcalı, eski yarışmacısına söylediği sözlerle birlikte yeni bir kavganın fitilini ateşledi. Eski yarışmacılardan Nagihan Karadere ise kansere yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 11:15:00 -
Acun Ilıcalı, eski yarışmacısıyla birbirine girdi!

Yaptığı yabancı formatlarla Türk gençliğini zehirlemeye devam eden yapımcı Acun Ilıcalı, eski yarışmacısına söylediği sözlerle birlikte yeni bir kavganın fitilini ateşledi. Eski yarışmacılardan Nagihan Karadere ise kansere yakalandığını açıkladı.

Nagihan Karadere Nisa'nın şampiyonluğu sonrası Survivor'a sert ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde de yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Survivor Nagihan!a Acun Ilıcalı'dan sert tepki geldi.

Ilıcalı, hem yeni sezon için bilgilendirmeler yaptı hem de Nagihan Karadere'nin açıklamalarına cevap verdi. Nagihan'ın söylediklerini asla kabul etmediğini söyleyen Acun ılıcalı, Nagihan Karadere için şu açıklamayı yaptı:

"Nagihan hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim."

Nagihan Karadere kansere yakalandı! 48 yaşındaki Karadere kendisini arayan Bilal Özcan'a şu açıklamayı yaptı. "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin" dedi.

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Yorumlar

SUZAN

ACUNU SEVMEM AMA BURDA HAKLİ.İSTER SPORCU OLSUN İSTER ATLETVS.KİMSE ONU TANİMAZDİ.ANLADİK PERFİRMANSİ VARDİ.ANCAK SADECE BUKADAR.O KADİN HİC BİR ZAMAN HANİEFENDİLİGİ İLE GUNDEME GELMEDİ,KAVGA,GAKARET,AGİR SÖZLER,SOKAK ŞARBONU VS.ÜSTELİK DE BİR KİZİ VAR.ACUNUN PROGRAMİ SAYESİNDE MESGUR OLDU,KENDİNİ KAPTİRDİ..BİRİNCİ OLAN YARİSMACİYA DA ACUNA DA SOYLEMEDİGİNİ BİRAKMADİ.KANSERMİŞ BİZE NE??? ACUNA NE.DEFALARCA ACUNU ARAMİŞ.O ADAMDA BİRAZ GURURVARSA ARAMAZ O KADİNİ.DAHA 3 GÜN OLMADİ,HERYERİ BOTİSLU SİYAH YURTMACLİ ELBİSEYLE POZ VERİYORDU,NE OLDU.????
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