Acun Ilıcalı, eski yarışmacısıyla birbirine girdi!

Yaptığı yabancı formatlarla Türk gençliğini zehirlemeye devam eden yapımcı Acun Ilıcalı, eski yarışmacısına söylediği sözlerle birlikte yeni bir kavganın fitilini ateşledi. Eski yarışmacılardan Nagihan Karadere ise kansere yakalandığını açıkladı.

Nagihan Karadere Nisa'nın şampiyonluğu sonrası Survivor'a sert ifadeler kullandı. Geçtiğimiz günlerde de yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Survivor Nagihan!a Acun Ilıcalı'dan sert tepki geldi.

Ilıcalı, hem yeni sezon için bilgilendirmeler yaptı hem de Nagihan Karadere'nin açıklamalarına cevap verdi. Nagihan'ın söylediklerini asla kabul etmediğini söyleyen Acun ılıcalı, Nagihan Karadere için şu açıklamayı yaptı:

"Nagihan hanım sağ olsun çok bozuldu Survivor'da birinci olamadı diye. Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim."

Nagihan Karadere kansere yakalandı! 48 yaşındaki Karadere kendisini arayan Bilal Özcan'a şu açıklamayı yaptı. "1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığını ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin" dedi.