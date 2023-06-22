  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katar dünyaya ilan etti! Tarihi anlaşması: enerji, gıda güvenliği ilişkilerini ele aldı! Duyuruldu

Altında bu beklenmiyordu! Her dediği çıkan Memiş son tahminini yaptı: altını olan bunu yapsın! Dolar düşecek, o rakamı görecek

28 Şubat dimdik duran bir anlayış diyen Vali Çiçek Türkiye'ye duyurdu: Kelime-i Tevhid’in ruhuna uygun!

Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak son tahminini Türkiye'ye duyurdu: 340 lira birden olacak

ABD'den Hakan Fidan açıklaması

Altında ortalık karışacak gibi! Ekonomist Artuğ Çetin üstüne basa basa uyardı: Altını olan bunu yapsın

Allgaier Alman otomotiv devi iflas başvurusunda bulundu: Dev şirketi iflas etti! Dünyaca ünlü şirkette iflas şoku!

İşte bu beklenmiyordu! Dev sağlık şirketi iflas etti

Erbakan bombayı patlattı! İşte yerel seçimlerdeki hedef

Dünyanın en büyük şirketi Binance duyurdu: Sadece o Asya ülkesi yeniden Kripto için para borsası başlattı
Aktüel Acun Ilıcalı el sıkıştı, ortalığı ayağa kaldırdı: Altyapı desteği etmiş! İtalyan devi ile imzaladığı anlaşması
Aktüel

Acun Ilıcalı el sıkıştı, ortalığı ayağa kaldırdı: Altyapı desteği etmiş! İtalyan devi ile imzaladığı anlaşması

Yeniakit Publisher
2023-06-22 00:01:00 -
Acun Ilıcalı el sıkıştı, ortalığı ayağa kaldırdı: Altyapı desteği etmiş! İtalyan devi ile imzaladığı anlaşması

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, dev bir anlaşmayla gündeme geldi. İngiliz ekibi, İtalya Ligi Serie A devi Roma ile iş birliği sözleşmesi imzaladı. Anlaşmanın öne çıkan maddesi ise 'oyuncu alış -satış önceliği' olarak öne çıktı. Ortalığı karıştıracak bomba teklif...

İngiltere Championship'te sezonu 58 puanla 15. sırada tamamlayan Hull City'de kulüp sahibi Acun Ilıcalı, dev bir anlaşmayla gündeme damgasını vurdu. Gelecek sezon hedefini Premier Lig play-off'u olarak belirleyen İngiliz ekibinde flaş bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hull City, Serie A devi Roma ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Yapılan sözleşmede oyuncu alış / satış önceliği, altyapı konusunda karşılıklı destek ve kiralık oyuncu alışverişi maddelerinin yer aldığı belirtildi.

Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma'nın bu anlaşmayı imzalaması İtalyan basınında da geniş yer buldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23