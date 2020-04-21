AÇSH Müdürü Çelik’ten örnek davranış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Fehmi Çelik bir maaşını bağışlayarak katıldı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir destekte Fehmi Çelik’ten geldi. Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik bir aylık maaşını bağışladı.

İl Müdürü Fehmi Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugünlerde herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerekmektedir. Millet olarak yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zaman diliminden geçiyoruz. Kadim kültürümüzün önemli bir unsuru olan yardımlaşmayı korona virüse karşı mücadelede de sergilememiz gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Vatandaşlarımızdan imkanları ölçüsünde kampanyayı destekleyeceklerine inancım tamdır” ifadelerini kullandı.