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Dünya Açlıktan ağızları kokuyordu: Komşuda yoksulluk oranı tüm zamanların en düşük seviyesinde
Dünya

Açlıktan ağızları kokuyordu: Komşuda yoksulluk oranı tüm zamanların en düşük seviyesinde

Yeniakit Publisher
2023-09-05 10:11:00 -
Açlıktan ağızları kokuyordu: Komşuda yoksulluk oranı tüm zamanların en düşük seviyesinde

Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'da yoksulluk oranının tüm zamanların en düşük seviyesine indiğini açıkladı

Başbakan Garibaşvili, Gürcistan'da yoksulluk oranının tüm zamanların en düşük seviyesine indiğini açıkladı
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ekonomisinin bu yıl içinde yüzde 7,2 büyüdüğünü ifade ederek "Yoksulluk oranı da tüm zamanların en düşük ve ülkenin rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde." dedi.

Garibaşvili, başkent Tiflis'te başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gürcistan ekonomisinin bu yılın ocak-temmuz aylarında yüzde 7,2 büyüdüğünü açıkladı.

"BÜTÇEYİ YENİDEN DÜZENLEMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Ülke ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesi dolayısıyla 2023 bütçesinin de buna göre revize edilmesi gerektiğini ifade eden Garibaşvili, "Ekonomik büyümemiz yüksek olduğu için bütçeyi yeniden düzenlemek zorunda kalacağız, ülkede daha fazla gelir toplandı. Bunu daha sonra revize edilmiş bütçe projesiyle parlamentoya sunacağız." diye konuştu.

Başbakan Garibaşvili, 2024 yılı bütçesinin de oluşturulması için gerekli çalışmaların başlatıldığını aktararak devlet desteğiyle liman ve hidroelektrik santrali (HES) gibi dev projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

ULUSAL REZERV 5,5 MİLYAR DOLAR

Sadece yılın ikinci çeyreğinde özel sektörde istihdam edilenlerin sayısının 42 bin arttığına dikkati çeken Garibaşvili, "Yoksulluk oranı da tüm zamanların en düşük ve ülkenin rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Ülkenin ulusal rezervi 5,5 milyar dolardır." değerlendirmesini yaptı.
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