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Gündem 'Açız, açız, açız' haykırışları arasında bir akademisyende bu kadar para! Nilüfer Narlı yarım milyon TL'yi dolandırıcılara kaptırdı!
Gündem

'Açız, açız, açız' haykırışları arasında bir akademisyende bu kadar para! Nilüfer Narlı yarım milyon TL'yi dolandırıcılara kaptırdı!

Prof. Dr. Nilüfer Narlı, 10 bin lira maaşla 4 yıl hiçbir şey yiyip içmeden biriktirebileceği yarım milyonu ile yüklü miktarda altınını dolandırıcılara kaptırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 23:34:00 -
'Açız, açız, açız' haykırışları arasında bir akademisyende bu kadar para! Nilüfer Narlı yarım milyon TL'yi dolandırıcılara kaptırdı!

 Yeniakit.com.tr 

"Açız" naralarının atıldığı son günlerde, Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, yarım milyon TL nakit para ile yüklü miktarda altınını dolandırıcılara kaptırdığını açıkladı.

Yarım milyon TL nakit ve yüklü miktarda ziynet!

4 Şubat'ta Prof. Narlı'yı arayan ve kendisini, "Polis memuru Mehmet Ateş" olarak tanıtan bir kişinin, Narlı'ya, parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söylediği öğrenildi.

Dolandırıcının söylediklerine inanan Nilüfer Narlı, yarım milyon nakit para ve yüklü miktarda ziynet eşyasını kaptırdı.

"Açız" naralarının atıldığı bu dönemde, bir akademisyende yarım milyon nakit ile yüklü miktarda altının nasıl biriktiği merak konusu oldu.

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