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Siyaset

Acısak mı, gülsek mı karar veremedik… ‘Laikçi cahil’ görmek isteyenler bunu izlesin

Sözde gazeteci Ayşenur Arslan, TRT'deki 19 Mayıs hatasını eleştirirken, büyük bir gafa imza atmış ve 19 Mayıs için "Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı" demişti. Arslan'ın gafı, akıllara birkaç gün önce söylediği, "TRT'ye acıyorum" sözlerini akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 09:35:00 -

TRT, 19 Mayıs'ta haber bültenlerinde 19 Mayıs için sehven "Cumhuriyet Bayramı" yazmış, editöryal hatanın ardından özür dilemişti.

Yaşananların ardından azgın azınlık özrü görmezden gelip TRT'ye yüklendikçe yüklenmiş özellikle Halk TV'de yayın yapan Kemalist Ayşenur Arslan'ın sözleri gündeme oturmuştu. Arslan, "TRT 19 Mayıs’ta Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı yerine 'Cumhuriyet Bayramı' dedi" ifadelerini kullandı.

Arslan'ın sözleri, akıllara bu gafından önce söylediği sözleri getirdi. Programda konuşan Arslan, TRT'nin hatası nedeniyle kendilerine acıdığını söylemiş ve sorumluları cahillikle suçlamıştı.

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Yorumlar

Kenan Yakut

Rabbim bu milleti bu fitnecilerden korusun
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