Aciller onlarla dolup taştı: Almanya’da koronavirüs en çok onları vurdu

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, Almanya’da pandemi döneminde psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvuran çocuk ve gençlerin sayısı artış gösterdi.

Gazetenin çocuk ve genç psikiyatri kliniklerinin verilerine dayanarak hazırladığı haberine göre, özellikle 2020’nin son çeyreğinde ağır depresyon, kaygı bozukluğu, akut intihar tehlikesi ve diğer piskolojik rahatsızlıklarda artış kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Die Welt’e değerlendirmelerde bulunan Tübingen Üniversitesi Çocuk ve Genç Psikiyatri Kliniği Başkanı Prof. Tobias Renner, 2020’nin son çeyreğinde acil servise hiç olmadığı kadar çok başvuru yapıldığını söyledi.

Acile yatışı yapılan hastaların sayısının yüzde 30 arttığını ifade eden Renner, “Yatarak tedavi gören çocuk ve gençlerin yüzde 86’sı akut bir kriz anında geldi” dedi. “Akut” durumların çoğunun intihar tehlikesi ile ilişkili olduğunu belirten Renner, acil olarak müdahale edilmesi gereken anoreksiya nervoza vakalarında ise bir önceki seneye göre “yüzde 100” artış olduğunu ifade etti.

Offenburg Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Kliniği Başhekimi Reta Pelz ise “Ocak ayından bu yana yüzde 100,120 doluluk yaşıyoruz” diyerek, “Ağır bir üzüntü halinden çıkamayan, yaşamaya devam etmek için bir neden görmeyen, gelecek perspektifi geliştiremeyen çocukların sayısının arttığını gözlemliyoruz” gözlemini paylaştı.

Pelz sözlerine, “Özellikle genç kızlarda yeme bozukluklularının arttığını görüyoruz. 2020’den 2021’e bu sayı iki katına belki de üç katına çıktı. Yatarak tedavi görenlerin yüzde 40’ını bu hastalar oluşturuyor” şeklinde sürdürdü.

Berlin, Leipzig, Münih, gibi büyük şehirlerde bulunan klinikler de gazeteye benzer açıklamalarda bulundu.