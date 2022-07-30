Açılın Batshuayi, Süper Lig'e geri dönüyor!

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, iyi bir kadro kurmak için gerekli takviyeleri istedi. Geçen sezon olduğu gibi transferlerini erkenden açıklayan Fırtına, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren bordo mavililer, iyi bir kadro kurmak için transferde düğmeye bastı.

CNN Türk'e göre; Sezon başlamadan birçok transferi erkenden açıklayan Fırtına, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. Bordo mavililer, siyah beyazlıların eski yıldızını kiralamak için kulübüne teklifini de yaptı.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve şu an Chelsea kampında bulunan Michy Batshuayi için temaslarını sürdürüyor. Yurt dışı kampının son günü, "Kanat da oynayabilen bir forvet oyuncusu istiyorum" diyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın işaret ettiği tüm kriterleri karşılayan Belçikalı için yaklaşık 1 ay önce başlayan görüşmeler hızlandırıldı.

Bordo-mavililer, 28 yaşındaki oyuncuya karşılık İngiliz ekibine satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifi yaptı. Batshuayi'nin İngiltere'den de bazı takımlarla temas halinde olduğu belirtildi.