  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Açılın Batshuayi, Süper Lig'e geri dönüyor!
Spor

Açılın Batshuayi, Süper Lig'e geri dönüyor!

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, iyi bir kadro kurmak için gerekli takviyeleri istedi. Geçen sezon olduğu gibi transferlerini erkenden açıklayan Fırtına, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 16:56:00 -
Açılın Batshuayi, Süper Lig'e geri dönüyor!

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, iyi bir kadro kurmak için gerekli takviyeleri istedi. Geçen sezon olduğu gibi transferlerini erkenden açıklayan Fırtına, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren bordo mavililer, iyi bir kadro kurmak için transferde düğmeye bastı.

CNN Türk'e göre; Sezon başlamadan birçok transferi erkenden açıklayan Fırtına, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. Bordo mavililer, siyah beyazlıların eski yıldızını kiralamak için kulübüne teklifini de yaptı.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve şu an Chelsea kampında bulunan Michy Batshuayi için temaslarını sürdürüyor. Yurt dışı kampının son günü, "Kanat da oynayabilen bir forvet oyuncusu istiyorum" diyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın işaret ettiği tüm kriterleri karşılayan Belçikalı için yaklaşık 1 ay önce başlayan görüşmeler hızlandırıldı.

Bordo-mavililer, 28 yaşındaki oyuncuya karşılık İngiliz ekibine satın alma opsiyonu da içeren kiralama teklifi yaptı. Batshuayi'nin İngiltere'den de bazı takımlarla temas halinde olduğu belirtildi.

 

Doya Doya Rezalet! Acun'un formatları gençliği zehirliyor...
Doya Doya Rezalet! Acun'un formatları gençliği zehirliyor...

Medya

Doya Doya Rezalet! Acun'un formatları gençliği zehirliyor...

Makarna salatası tarifi, nasıl yapılır? Nefis, kolay ve pratik makarna salatası tarifi
Makarna salatası tarifi, nasıl yapılır? Nefis, kolay ve pratik makarna salatası tarifi

Kadın - Aile

Makarna salatası tarifi, nasıl yapılır? Nefis, kolay ve pratik makarna salatası tarifi

Banyo fayansları nasıl temizlenir?
Banyo fayansları nasıl temizlenir?

Kadın - Aile

Banyo fayansları nasıl temizlenir?

Olmaz olsun senin gibi anne! Allah seni kahretsin...
Olmaz olsun senin gibi anne! Allah seni kahretsin...

Aktüel

Olmaz olsun senin gibi anne! Allah seni kahretsin...

Ağız kokusunu gidermek için doğal yöntemler
Ağız kokusunu gidermek için doğal yöntemler

Sağlık

Ağız kokusunu gidermek için doğal yöntemler

Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı hangi hastalıklara iyi gelir?
Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı hangi hastalıklara iyi gelir?

Kadın - Aile

Papatya çayının faydaları nelerdir? Papatya çayı hangi hastalıklara iyi gelir?

Kıyafetlerden sarı ve beyaz ter lekeleri nasıl çıkarılır? Koltuk altı lekelere çözüm yöntemleri
Kıyafetlerden sarı ve beyaz ter lekeleri nasıl çıkarılır? Koltuk altı lekelere çözüm yöntemleri

Kadın - Aile

Kıyafetlerden sarı ve beyaz ter lekeleri nasıl çıkarılır? Koltuk altı lekelere çözüm yöntemleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23