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Aktüel

Acılı babalar belediyede işe alındı

Patates ekimi için gittikleri Sivas’ta çocukları Kızılırmak’a girerek boğulan acılı iki babaya belediye tarafından iş verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:56:42 -
Acılı babalar belediyede işe alındı

Patates ekimi için gittikleri Sivas’ta çocukları Kızılırmak’a girerek boğulan acılı iki babaya belediye tarafından iş verildi.


Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, patates ekimi için gittikleri Sivas’ta Kızılırmak’a girerek boğulan Kadir (13) ve Mahmut Yağmur ‘un (15) babası Muhittin Yağmur ile Mehmet Zurnacı’nın (8) babası İbrahim Halil Zurnacı’ya taziye ziyaretinde bulundu. Acılı babalarla görüşen Aksoy, her iki babayı da belediyede işe alarak aileye destek verdi.


Patates ekimi için aileleriyle birlikte Sivas’a giden Mahmut (12) ve Kadir Yağmur (10) ile Mehmet Zurnacı (8) bir hafta önce serinlemek için girdikleri Kızılırmak’ta boğularak hayatlarını kaybetmişti.

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