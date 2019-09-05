0553 313 94 23

Acılı babadan HDP’ye: "Benim oğlum dağda, onlarınki Fransa’da lüks hayat yaşıyor"

Çocuklarının HDP’lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek önceki gün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oğlu Yusuf Begdaş’ın (17) dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelere katıldığını açıklayan baba Celil Begdaş, HDP’ye sert tepki gösterdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:36
Acılı babadan HDP’ye: "Benim oğlum dağda, onlarınki Fransa’da lüks hayat yaşıyor"

Çocuklarının HDP’lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek önceki gün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oğlu Yusuf Begdaş’ın (17) dağa kaçırıldığı iddiasıyla ailelere katıldığını açıklayan baba Celil Begdaş, HDP’ye sert tepki gösterdi. Baba Celil Begdaş, "Benim oğlum dağda, onların oğlu Fransa’da lüks hayat yaşıyor" dedi.


Eline HDP’li milletvekillerinin çocuklarının fotoğrafını alan Baba Begdaş, “Onların çocukları Fransa’da lüks araçlarla gezip mangal keyfi yaparken benim oğlumu da dağa götürdüler. Benim oğlum şu anda dağda ve ben ömrümde Fransa’yı görmemişim, lüks aracı bırakın bisikletim yok. Benim oğlumu getirsinler. Benim oğlumu getirene kadar benim buradan ancak ölümüm gider” dedi.


Begdaş, yaptığı konuşmanın ardından gazetecilere gösterdiği fotoğrafları HDP il binasının duvarına asarak ailelerle birlikte eylemini sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:36
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Amazon yangınları doğal sebeplerle açıklanamaz"
    1. "Amazon yangınları doğal sebeplerle..
    2. Tarihi eserlerle yakalandı
    3. Kızılcık nedir, nelere iyi gelir? |..
    4. OMÜ Vakfı Kolejinden miniklere..
    5. Gebze’de okullar yeni eğitim yılına..
    6. 14 Burda’da ‘Uğur Böceği İle Kara..
    7. İmamoğlu makam aracı bulmayınca..
    8. Keşan dokumacısı Ayşe Saka "yılın..
    9. Kapalıçarşı'da altın
    10. Çam fıstığının faydaları neler? Çam..
    11. Bedelli askerlik başvurusu nasıl..
    12. MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy:
    13. Başkan Bayram zabıta personelini..
    14. Sultangazi’de kayan araç güvelik..
    15. Diriliş Osman ne zaman hangi kanalda..
    16. Metal sektöründe meslekî yeterlilik..
    17. Bangladeş Büyükelçiliği'nden OSTİM..
    18. Balıkesirspor'da taraftara destek..
    19. Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak..
    20. Balıkesir'de uyuşturucu ve silah..
    21. Araç egzoz emisyon ölçümü için uyarı
    22. Afganistan Ulusal Güvenlik Başkanı..
    23. Gelir İdaresi Başkanlığı uyardı: Sahte..
    24. UEFA'dan Çakır'a görev
    25. Çiftçiler çevre yolunda ay çekirdeği..
    26. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    27. Afganistan İstihbarat Başkanı..
    28. 26 yaşındaki genç kadın evinde..
    29. Esenlik 40. şubesini açtı
    30. İYİ Parti'den 30 kişi MHP'ye geçti
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..
    Erdoğan, "Hatırlayan olmaz" demişti... Yaptığı miting olay oldu!..