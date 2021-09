Acılı aile failin peşinde: Kimse yorgun demesin, havaya sıkılan her mermi katil mermidir

Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilbük Mahallesinde 11 Ağustos günü 15 yaşındaki Emir Yuğşa Atıcı dedesini ziyaret etmek için Trabzon’a geldi. Fındık bahçesinde arkadaşlarıyla otururken bir anda yere düşen Emir’in başından kan geldiği fark edildi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Emir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından 15 yaşındaki Emir’in maganda kurşununun hedefi olduğu belirlendi. Nereden atıldığı bilinmeyen yorgun merminin sağ kulağının arkasından giriş yaparak omuriliğine saplandığı tespit edilen Emir’in anne ve babası olayın faillerinin yakalanmasını istiyor.

"En çok zarar görenler çocuklar"

Yorgun mermi olaylarında en çok zarar gören kesimin çocuklar olduğunu söyleyen Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, “Elbette bir yaşam hakkı ihlalidir ama bundan da ötesi bir çocuk hakkı ihlali olduğunu gördük. Trabzon Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanımız Berrak Pınar Alioğlu, baromuz adına gönüllü olarak bu dosyayı takip ediyor. Yorgun mermi dedikleri bizim de katil mermi olarak nitelendirdiğimiz olayda en çok zarar gören kesim maalesef çocuklar oluyor. Atılan bu mermilerin hepsi bir başkasının hayatını söndürmeye adaydır. Kimse silah atarken bu birini öldürmez diyemez. Herkes silah atarken bilmelidir ki bu birini öldürebilir. Dolayısıyla bu bilinçle hareket etmek lazım ve silah atmamak lazım. Bireysel silahlanmayı bırakalım” şeklinde konuştu.

“Havaya sıkılan mermi katil mermidir”

Anne Asiye Atıcı da, savcılığa ifade verirken o anları tekrar yaşadığını belirterek, “Biz tatil için buraya geldik, her sene tatilde dedesinin yanına geliyorduk. Çocuklarımız bu kadar güzel bir doğada oynamayacaksa çocuklarımızı nereye götüreceğiz” dedi. Baba, Mustafa Atıcı ise havaya sıkılan her merminin katil mermi olduğunu vurgulayarak, “Kimse yorgun mermi diye isimlendirmesin. Havaya sıkılan her mermi katil mermidir. Hayırlısıyla inşallah fail bulunur. Gerekli cezayı almasını canı gönülden istiyorum. İnşallah bulunacak, umudumuz o yönde” diye konuştu.