  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail'den skandal 'işgal' çağrısı: Muhalif Gantz, diplomasiyi çöpe attı, yeni bir katliamın fitilini ateşledi Yunanistan'ı sarsan casusluk! Ordu teyakkuza geçti Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi “Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz” Erdoğan böyle seslenmişti Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti MSB’den millete kılıç çeken teğmen kararına itiraz! Sıcak saatler! 314 esir askerin değişimi yapıldı Müslümanlara sinsi fişlemeler: Çok sayıda belediye suçüstü oldu Şehirler kısa sürede ayağa kaldırıldı Asrın felaketine dev kaynak İBB’deki iki zihniyet farkı! Dini bütün ağabeylerimiz utansın
İSLAM Acılar ilk günkü gibi! Depremin 3. yılında Adıyaman’da mevlit programı
İSLAM

Acılar ilk günkü gibi! Depremin 3. yılında Adıyaman’da mevlit programı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Asrın felaketinin 3. yıl dönümünde Adıyaman’da hayatını kaybedenler için mevlit programı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katıldığı programda Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman’da anma programı gerçekleştirildi.

 

6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen mevlit programına katıldı. Programda din görevlileri tarafından depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

 

Adıyaman Meydan Camii'nde düzenlenen mevlit programına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Vali Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır, milletvekilleri, kurum ve kuruluş müdürleri ile amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

6 Şubat Elbistan depremine ait yeni görüntüler: 7,6’lık sarsıntı böyle yıktı! Asrın felaketinde kıyamet anı
6 Şubat Elbistan depremine ait yeni görüntüler: 7,6’lık sarsıntı böyle yıktı! Asrın felaketinde kıyamet anı

Gündem

6 Şubat Elbistan depremine ait yeni görüntüler: 7,6’lık sarsıntı böyle yıktı! Asrın felaketinde kıyamet anı

Asrın felaketinin 3. yılında AK Parti’den dev organizasyon! 6 Şubat’ta 11 ilde olacaklar
Asrın felaketinin 3. yılında AK Parti’den dev organizasyon! 6 Şubat’ta 11 ilde olacaklar

Siyaset

Asrın felaketinin 3. yılında AK Parti’den dev organizasyon! 6 Şubat’ta 11 ilde olacaklar

Başkan Erol: "6 Şubat'ı unutmadık, bir olduk, yaralarımızı birlikte sardık"
Başkan Erol: "6 Şubat'ı unutmadık, bir olduk, yaralarımızı birlikte sardık"

Gündem

Başkan Erol: "6 Şubat'ı unutmadık, bir olduk, yaralarımızı birlikte sardık"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23