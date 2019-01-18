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Açılan ve kapanan şirket sayıları belli oldu

TOBB'un paylaştığı verilere göre 2018'da açılan ve kapanan şirket sayıları netleşti.

18 Ocak 2019 Cuma 11:05
Açılan ve kapanan şirket sayıları belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre kurulan şirket sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı, kapananlar yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:05
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  2. kapanan şirket sayısı
  3. açılan şirket sayısı

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