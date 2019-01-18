Açılan ve kapanan şirket sayıları belli oldu

TOBB'un paylaştığı verilere göre 2018'da açılan ve kapanan şirket sayıları netleşti.
18 Ocak 2019 Cuma 11:05
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre kurulan şirket sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 17,03 artarak 85 bin 279'a ulaştı, kapananlar yüzde 7,05 azalışla 12 bin 564 oldu.
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