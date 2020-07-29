Açıköğretim DGS taban puanları 2020

2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos 2020'de gerçekleştirilecek. DGS’ye girecek olanlar sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testini çözecekler. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve soruları cevaplamak için adaylara 150 dakika süre verilecek. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

Açık öğretim DGS taban puanları 2020

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mimarlık Fakültesi/Mimarlık (İngilizce) en küçük puan 289,04537 en büyük puan 295,99949

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) en küçük puan 300,65457 en büyük puan 300,98931

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) en küçük puan 292,26254 en büyük puan 298,19659

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) en küçük puan 274,81444 en büyük puan 276,16476

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği (İngilizce) en küçük puan 278,25080 en büyük puan 292,86615

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) en küçük taban puan 261,58883 en büyük taban puan 279,40531

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) en küçük puan 234,76441 en büyük puan 240,49317

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) en küçük puan 277,10692 en büyük puan 288,62771

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Biyomühendislik (İngilizce) en küçük puan 266,69666 en büyük puan 322,56358

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği en küçük puan 269,50416 en büyük puan 276,52279

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Arapça Öğretmenliği (İÖ) en küçük puan 262,79771 en büyük puan 271,27936

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği en küçük puan 287,81467 en büyük puan 297,68982

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji en küçük puan 267,60192 en büyük puan 285,78236

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi en küçük puan 216,56131 en büyük puan 216,56131

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Bankacılık ve Sigortacılık en küçük puan 209,98295 en büyük puan 213,55621

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Lojistik Yönetimi en küçük puan 216,61364 en büyük puan 226,10551

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetetik (İÖ) en küçük puan 281,66822 en büyük puan 285,51400

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik en küçük puan 303,12171 en büyük puan 323,48269

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Yabancı Diller Yüksekokulu/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) en küçük puan 238,54417 en büyük puan 258,47715

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Antalya Devlet Konservatuvarı/Oyunculuk en küçük puan 238,27125 en büyük puan 257,64942

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) SÖZ en küçük puan 251,96302 en büyük puan 284,48534

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) en küçük puan 244,81477 en büyük puan 247,65540

DGS açık öğretim taban puanları ÖSYM kılavuzu için tıklayınız