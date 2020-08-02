AÖL 2. dönem sonu sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Açıklise sınavına giren öğrenciler sonuçların ne zaman, ayın kaçında açıklanacağını araştırmaya başladı.

Açıklise sınav sonuçları açıklandı mı? | AÖL sınav sonuçları ne zaman 2020

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Açıklise sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçları AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden duyurulacak.

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AÖL'ye kimler kayıt yaptırabilir?

İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar

Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler

Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar

Genel lise veya mesleki liseler

Anadolu öğretmen liseleri

Askeri ve polis okulları

Sağlık meslek liseleri

Anadolu güzel sanatlar liseleri

Resmi ve özel Anadolu liseleri

Sosyal bilimler liseleri

Yabancı dil ağırlıklı liseler

AÖL nedir?

1992 yılında kurulan Açık öğretim liseleri örgün eğitimdeki genel liselerin program içeriklerini kullanır. Uzaktan eğitim alınan AÖL’de yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. AÖL’ün eğitim süresi 4 yıldır (8 dönem) Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Ayrıca eğitimin içeriği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından şu açıklama yapılmıştır; “Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.”