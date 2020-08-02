Açıklise sınav sonuçları açıklandı mı? | AÖL sınav sonuçları ne zaman 2020
Açıklise 2. dönem sonu sınav sonuçları 2020 |Eğitim hayatlarına açıklisede devam edenler temmuz ayı sonunda 2. Dönem sonu sınavlarını tamamladı. AÖL öğrencileri “AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?” , “AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” , “2020 AÖL 2.dönem sonu sınav sonuçları” konularını araştırıyor. İşte, açıklise sınav sonuçları.
AÖL 2. dönem sonu sınavları 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde yapıldı. Açıklise sınavına giren öğrenciler sonuçların ne zaman, ayın kaçında açıklanacağını araştırmaya başladı.
Açıklise sınav sonuçları açıklandı mı? | AÖL sınav sonuçları ne zaman 2020
AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Açıklise sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçları AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden duyurulacak.
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AÖL'ye kimler kayıt yaptırabilir?
İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar
Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler
Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar
Genel lise veya mesleki liseler
Anadolu öğretmen liseleri
Askeri ve polis okulları
Sağlık meslek liseleri
Anadolu güzel sanatlar liseleri
Resmi ve özel Anadolu liseleri
Sosyal bilimler liseleri
Yabancı dil ağırlıklı liseler
AÖL nedir?
1992 yılında kurulan Açık öğretim liseleri örgün eğitimdeki genel liselerin program içeriklerini kullanır. Uzaktan eğitim alınan AÖL’de yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. AÖL’ün eğitim süresi 4 yıldır (8 dönem) Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Ayrıca eğitimin içeriği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından şu açıklama yapılmıştır; “Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.”