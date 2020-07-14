Açıklamaları kamuoyunu tatmin etmemişti! Ömer Çelik'in açıklamalarından sonra gözler orada... İkili çocuk eşofmanına 120 bin lira isteyen Çinli Trendyol da mı incelenecek?

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr MKYK toplantısı sonrasında konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, e-ticaret sitesi Wayfair'ın kaçırılan çocukları pazarladığı iddialarını değerlendirdi. Gelişmelerin güvenlik birimleri tarafından inceleneceğini belirten Çelik, "Sosyal medya hesaplarında, bir alışveriş sitesi üzerinden kaçırılmış çocukların pazarlandığına dair gündem oldu. Pek çok arkadaşımız bu konunun incelenmesi gerektiğini söylediler. Çocukların isimleri verilerek yüksek fiyatlara satılıyor. Birileri bunun istismar mekanizması olduğuna dair kanaate varmış. Güvenlik birimlerimiz bu konuyu inceleyecektir." dedi.

'Bu çocuklar nasıl kaçırılıyor?'

Avrupa'da kaybolan çocuklara dikkat çeken Ömer Çelik, "Avrupa'da kayıp çocuklar büyük bir yaradır. Serap hanımın (AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar) hazırladığı rapora göre, kayıp mülteci çocuklar Almanya'da 11 binin üzerinde, Fransa'da 6 bin, İtalya'da 20 bine yakın, İsveç'te 4 bin 659 çocuk kayıp. Bunu defalarca sorduk. Bu kadar güçlü devletlerin bu kayıp çocukların nerede olduğunu bulamaması hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Bu çocuklar nasıl kayboluyor? Kimler tarafından kaçırılıyor?" ifadelerini kullandı.

'Trendyol ve N.11'de mi incelenecek?'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıne göre Türkiye merkezli Trendyol ve N.11'e de inceleme yapılacağı düşünülüyor. Merkezi ABD'de bulunan Wayfair firmasına ilişkin kan donduran iddialar gündemdeki yerini korurken, Türkiye’de Trendyol ve N.11 adlı e-ticaret siteleri üzerinden de fahiş fiyatlarla çocuk elbisesi için satış ilanı verildiği ortaya çıktı. Trendyol ve N.11' ilan veren Değirmencioğlu Tekstil'in ikili çocuk eşofmanı için 120 bin lira fiyat belirlediği belirlendi. Öte yandan Trendyol ve N.11'de 120 bin liralık çocuk eşofmanı ile birlikte birçok çocuk ürürününde de fahiş fiyatlar istendiği anlaşıldı.

Trendyol ve Wayfair'den yapılan açıklamalar tatmin etmedi

Denizli'de üretim yapan Değirmencioğlu Tekstil'in yöneticilerinden Enver Değirmencioğlu, ikili çocuk eşofmanına 120 bin lira fiyat verilmesine ilişkin açıklamasında 'Biz 3 kardeşiz ve hepimizin evladı var. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmak nasıl bir şey anlatamam. Bir başkasının çocuğuna bunu yaşatmak aklımızın ucundan geçmez. Bu nasıl bir lekedir aklımız almıyor.' diye konuştu.

Trendyol: Belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadı'

Öte yandan iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulunan Trendyol ise ikili çocuk eşofmanına 120 bin lira fiyat belirlenmesinin veri girişinde yapılmış bir hatadan kaynakladığını belirterek, "Sosyal medyadaki iddialarda yer alan ürünlerle ilgili yaptığımız incelemelerde, belirtilen fiyatlardan hiç satış yapılmadığı ve bu durumun veri girişlerindeki hatalardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Türkiye'nin Trendyol'u olarak markamızın böyle bir iddia ile yan yana gelmesinden son derece üzgünüz. Böyle bir konuda kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti en içten şekilde paylaştığımızı ve konunun kesinlikle karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz." denildi. Açıklama kamuoyunu tatmin etmezken Trendyol ve N.11 firmaları da WayFair gibi söz konusu ilanlarını yayaından kaldırdı.

Kan donduran iddialara sosyal medyada da tepki yağdı

ABD merkezli Wayfair ile Türkiye merkezli Trendyol'un yüksek fiyatlarla satışa sunduğu ürünlerde kayıp çocukların ismini kullanması Türk kamuoyunda infiale sebep oldu. Söz konusu firmaların yaptığı kamuoyunu tatmin etmeyen açıklamalarla birlikte WayFair ve Trendyol'un iddialara sebep olan paylaşımları kaldırması kan donduran şüpheleri güçlendiriyor.