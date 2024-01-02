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Ekonomi Açıklama yapıldı! 2024'te ikinci bir ek MTV...
Ekonomi

Açıklama yapıldı! 2024'te ikinci bir ek MTV...

Yeniakit Publisher
2024-01-02 23:47:00 -
Açıklama yapıldı! 2024'te ikinci bir ek MTV...

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.

 
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