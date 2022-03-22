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Gündem Açıklama geldi! 5 bin 64 personel alınacak
Gündem

Açıklama geldi! 5 bin 64 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ'ye 5 bin 64 personel alımı yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 15:17:00 - 2022-03-22 15:20:23
Açıklama geldi! 5 bin 64 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulundu. Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü birimlerine personel alımı yapılacağını duyurdu.

Oktay açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır." dedi.

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