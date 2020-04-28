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Aktüel

Açık olan kafedeki 17 kişiye idari işlem

Konya’da açık olan bir kafede yapılan denetimde aralarında biri 20 yaş altı 17 kişiye idari işlem, iş yeri sahibine de adli işlem yapıldı.

2020-04-28 15:57:55 -
Açık olan kafedeki 17 kişiye idari işlem

Konya’da açık olan bir kafede yapılan denetimde aralarında biri 20 yaş altı 17 kişiye idari işlem, iş yeri sahibine de adli işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde faaliyetine devam eden bir kafede yapılan denetimde; 17 kişinin içeride bulunduğu tespit edildi. Şahıslar arasında 1 kişinin de 20 yaşının altında olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili iş yeri sahibi hakkında adli işlem, diğer 17 şahıs hakkında ise Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı.

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