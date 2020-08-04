Açık öğretim tercihleri ne zaman başlıyor? Açıköğretim hangi bölümler var?
AÖF tercih tarihleri… Açıköğretim tercih edebilmek için kaç puan gerekir? Açıköğretim tercih şartları neler? YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra milyonlarca adayın merakla beklediği açıklama geldi. 2020 yılı YKS tercih tarihleri belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabında yaptığı açıklamada, ''2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki Aöf açık öğretim tercihleri ne zaman başlıyor? Açıköğretim hangi bölümler var?
YKS 2020 tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 YKS tercih kılavuzu… 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS 2020 için tercih tarihleri belli oldu. YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Aof tercih, aöf tercih nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Buna göre; Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı
Emlak ve Emlak Yönetimi
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tarım
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yerel Yönetimler
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
Felsefe
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili Ve Edebiyatı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Fakültesi Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Fakültesi Lisans Programları
İşletme
Konaklama İşletmeciliği
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans Tamamlama Programları
Almanca Lisans Tamamlama Programı
Beden Eğitimi Lisans Tamamlama Programı
Biyoloji Lisans Tamamlama Programı
Coğrafya Lisans Tamamlama Programı
Fizik Lisans Tamamlama Programı
Fransızca Lisans Tamamlama Programı
İlköğretim Fen Bilgisi Lisans Tamamlama Programı
İlköğretim Sosyal Bilgiler Lisans Tamamlama Programı
İlköğretim Türkçe Lisans Tamamlama Programı
İngilizce Lisans Tamamlama Programı
Kimya Lisans Tamamlama Programı
Matematik Lisans Tamamlama Programı
Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı
Resim İş Lisans Tamamlama Programı
Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı
Tarih Lisans Tamamlama Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Tamamlama Programı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Meslek Eğitim Programları
Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitimi
Ebelik
Hava Kuvvetleri Meslek Eğitimi
Hemşirelik
Jandarma Meslek Eğitimi
Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi
Polis Meslek Eğitimi
Sağlık Memurluğu
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