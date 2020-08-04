Açık öğretim tercihleri ne zaman başlıyor? Açıköğretim hangi bölümler var?

YKS 2020 tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 YKS tercih kılavuzu… 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS 2020 için tercih tarihleri belli oldu. YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Aygün, YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Aof tercih, aöf tercih nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. Buna göre; Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak Lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 180 puan almak gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir önlisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadırlar.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı

Emlak ve Emlak Yönetimi

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tarım

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yerel Yönetimler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Felsefe

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili Ve Edebiyatı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Fakültesi Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Fakültesi Lisans Programları

İşletme

Konaklama İşletmeciliği

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans Tamamlama Programları

Almanca Lisans Tamamlama Programı

Beden Eğitimi Lisans Tamamlama Programı

Biyoloji Lisans Tamamlama Programı

Coğrafya Lisans Tamamlama Programı

Fizik Lisans Tamamlama Programı

Fransızca Lisans Tamamlama Programı

İlköğretim Fen Bilgisi Lisans Tamamlama Programı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Lisans Tamamlama Programı

İlköğretim Türkçe Lisans Tamamlama Programı

İngilizce Lisans Tamamlama Programı

Kimya Lisans Tamamlama Programı

Matematik Lisans Tamamlama Programı

Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı

Resim İş Lisans Tamamlama Programı

Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı

Tarih Lisans Tamamlama Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Tamamlama Programı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Meslek Eğitim Programları

Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitimi

Ebelik

Hava Kuvvetleri Meslek Eğitimi

Hemşirelik

Jandarma Meslek Eğitimi

Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi

Polis Meslek Eğitimi

Sağlık Memurluğu

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