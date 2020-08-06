Açık öğretim tercihleri başladı mı? AÖF tercihleri ne zaman yapılacak?
AÖF tercih tarihleri 2020 son dakika haberleri: Açık öğretim tercihleri ne zaman? 2 yıllık ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekken AYT 170 ve üzeri puan alanlar ise 4 yıllık lisans programları için tercih yapma hakkına sahip. Üniversite tercihleri 6 Ağustos itibariyle başladı ve tercihlerlerde son tarih ise 14 Ağustos. Üniversiteyi açık öğretim okuyacaklar ise Açık öğretim (AÖF) tercihleri başladı mı? AÖF tercihleri ne zaman yapılacak? Sorularını araştırıyor.
Açık öğretim tercihleri üniversite tercihleri ile birlikte mi yapılır? ÖSYM'nin açıkladığı YKS 2020 takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacak. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Açık öğretim yani AÖF tercihlerinde bulunacak adaylar da aynen 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerinde olduğu gibi AÖF tercihleri 6-14 Ağustos tarihler arasında yapacak. Açık öğretim fakültesi olan üniversiteler Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'dir.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı
Emlak ve Emlak Yönetimi
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tarım
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yerel Yönetimler
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
Felsefe
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili Ve Edebiyatı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Fakültesi Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Fakültesi Lisans Programları
İşletme
Konaklama İşletmeciliği
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Lisans Tamamlama Programları
Almanca Lisans Tamamlama Programı
Beden Eğitimi Lisans Tamamlama Programı
Biyoloji Lisans Tamamlama Programı
Coğrafya Lisans Tamamlama Programı
Fizik Lisans Tamamlama Programı
Fransızca Lisans Tamamlama Programı
İlköğretim Fen Bilgisi Lisans Tamamlama Programı
İlköğretim Sosyal Bilgiler Lisans Tamamlama Programı
İlköğretim Türkçe Lisans Tamamlama Programı
İngilizce Lisans Tamamlama Programı
Kimya Lisans Tamamlama Programı
Matematik Lisans Tamamlama Programı
Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı
Resim İş Lisans Tamamlama Programı
Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı
Tarih Lisans Tamamlama Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Tamamlama Programı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Meslek Eğitim Programları
Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitimi
Ebelik
Hava Kuvvetleri Meslek Eğitimi
Hemşirelik
Jandarma Meslek Eğitimi
Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi
Polis Meslek Eğitimi
Sağlık Memurluğu
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