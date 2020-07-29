Açık öğretim lise AÖL 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri
AÖL Açıköğretim lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri liseyi açıktan okumak isteyenler tarafında araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi kayıtlarına ilişkin olarak AÖL ilk kayıt yaptırma ve kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Peki Açık öğretim lise AÖL 2020-2021 ilk kayıt ne zaman yapılacak? AÖL 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri ne zaman? İşte detaylar.
Açık öğretim lise AÖL 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri mera edilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Açık öğretim okullarındaki (AÖO) 18 yaş ve üzeri öğrencilerine müjde olarak duyurulan haberde, '3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı. Peki Açık öğretim lise AÖL 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri ne zaman başlayacak? İşte Açık Öğretim lise kayıt yaptırma tarihleri.
AÖL 2020-2021 kayıt yenileme tarihleri
2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak.
2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olup sonuç açıklanma tarihi daha sonra açıklanacak