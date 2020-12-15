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Eğitim Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları yeni tarih
Eğitim

Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları yeni tarih

AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze yapılması planlanan açıköğretim ortaokul ve açıköğretim lise sınavları ertelendi. AÖL ve AÖO öğrencileri sınavlar için yeni bir tarih belirlenip belirlenmediğini merak ediyor. Peki, açık lise sınavları ayın kaçında? | AÖL sınavları online mı olacak? | MEB AÖL sınavları açıklama

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:05:00 -
Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları yeni tarih

AÖL sınavları ne zaman? | Koronavirüs salgını sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı aralık ayında yapılması gereken açıköğretim ortaokul ve açıköğretim lise sınavlarını erteledi. Milyonlarca öğrenci sınavlar için yeni bir tarih belirlenip belirlenmediğini merak ediyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman nerede yapılacak?

Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları yeni tarih

Salgın sebebiyle aralık ayı içerisinde yapılacak pek çok sınav ertelendi. 5-6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan AÖO ve AÖL sınavları da ileri bir tarihe alındı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Sınavların ne zaman yapılacağı öğrencilerce merak ediliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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