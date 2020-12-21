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Eğitim Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? | Açık lise sınavları nasıl yapılacak?
Eğitim

Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? | Açık lise sınavları nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağı kararlarının ardından Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan AÖL'de sınav tarihleri ve sınavların nasıl yapılacağı öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı. Kimi öğrenciler açık lise sınavları ne zaman olacak sorusunu sorgularken, kimi öğrenciler ise açık lise sınavları nasıl yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? açık lise sınavları nasıl yapılacak? MEB tarafından resmi bir açıklama geldi mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:04:00 -
Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? | Açık lise sınavları nasıl yapılacak?

2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 5 ve 6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanmaktaydı. Ancak yapılan Kabine Toplantısının ardından alınan kısıtlama kararları çerçevesinde Açık Öğretim Lisesi sınavları ertelenmişti. AÖL öğrencileri ise yeni sınav tarihlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, açık lise sınavları için yeni tarihler belli oldu mu? Açık lise sınavları ne zaman düzenlenecek?

Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

Açık lise sınavlarının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin MEB tarafından açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

Açık lise sınavları nasıl yapılacak?

Açık lise sınavlarının nasıl uygulanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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