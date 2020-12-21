Açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? | Açık lise sınavları nasıl yapılacak?

2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem Açık Öğretim Lisesi sınavları 5 ve 6 Aralık tarihlerinde yapılması planlanmaktaydı. Ancak yapılan Kabine Toplantısının ardından alınan kısıtlama kararları çerçevesinde Açık Öğretim Lisesi sınavları ertelenmişti. AÖL öğrencileri ise yeni sınav tarihlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, açık lise sınavları için yeni tarihler belli oldu mu? Açık lise sınavları ne zaman düzenlenecek?

Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?

Açık lise sınavlarının ne zaman yapılacağına dair herhangi bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin MEB tarafından açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.

Açık lise sınavları nasıl yapılacak?

Açık lise sınavlarının nasıl uygulanacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.