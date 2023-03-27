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Eğitim Açık Lise kayıtları 3 Nisan'da bitiyor
Eğitim

Açık Lise kayıtları 3 Nisan'da bitiyor

Yeniakit Publisher
2023-03-27 13:23:00 -
Açık Lise kayıtları 3 Nisan'da bitiyor

Kayıtların 3 Nisan'da sona ereceğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, öğrencilerin kayıt süresini geçirmemelerini hatırlattı.

 Kayıtların 3 Nisan'da sona ereceğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, öğrencilerin kayıt süresini geçirmemelerini hatırlattı.
Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Açık Lise kaydı için gelenlerle dolup taşarken, kayıtların 3 Nisan'da son bulacağı açıklandı. Öğrencilerin kayıt süresini geçirmemelerini isteyen Müdür Turan Fırat Algül, “Açık Lise kayıtlarımız devam ediyor. Kayıt için, kimlik, fotoğraf, diploma veya tasdikname ile başvurulması gerekmektedir. 18 yaşına kadar olan öğrencilerden herhangi bir ücret alınmamaktadır. 18 yaşından büyükler için ise her sınav döneminde 50 lira ücret alınmaktadır. Bu, diploma almak isteyenler için büyük bir kolaylıktır. Bu sistemde öğrencilerimiz, 5 sınavda, yani 2 yılda lise diploması sahibi olma şansını yakalıyorlar” dedi.

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