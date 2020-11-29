Açık lise AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Korona virüs salgını nedeniyle 23 Kasım’dan itibaren 4 Ocak’a kadar yüz yüze eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı 4 Ocak’a kadar eğitimin TRT EBA TV üzerinden online olarak yapılacağını duyurdu. Yüz yüze eğitime ara verilmesiyle birlikte MEB AÖL sınavına girecek adaylar, AÖL sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyordu. MEB’den yapılan son dakika açıklamasıyla AÖL birinci dönem sınavlarının akıbetine ilişkin de soru işaretleri ortadan kalktı.

AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

AÖL sınavları nasıl yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü göndermiş olduğu resmi yazıda açıköğretim sınavlarının planlandığı üzere 5- 6 Aralık 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağını açıkladı. Açık Lise 1. dönem sınav giriş belgeleri aöl.meb.gov.tr adresinden sınavdan 3 gün önce (2 Aralık) tarihinde adayların erişimine açılacak.

2020-2021 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman: 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme Güncelleme İşlemleri 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021.